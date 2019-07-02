Минсельхозпрод РТ: Прошедшие в Татарстане дожди позволяют надеяться на сбор 5 млн тонн зерна

(Лаишевский район, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Прошедшие в Татарстане дожди позволяют надеяться на сбор 5 млн тонн зерна. Об этом заявил сегодня на выставке «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе республики заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Осадки, которые охватили республику, дают шанс говорить о том, что мы в состоянии собрать 5 млн тонн зерна. Мы сохранили все посевные площади, пересеяли все погибшие площади озимых культур. Татарстан внес более 60 кг минеральных удобрений в действующем веществе на гектар», – сказал замминистра.

При этом Хабипов выразил надежду на то, что Татарстан без потерь соберет «тот урожай, который созревает на полях».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Лаишевском районе РТ открылась крупнейшая агротехнологическая выставка «День поля в Татарстане», работа которой продлится до 4 июля.

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