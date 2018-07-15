Жительница Мамадышского района РТ стала кряшенской красавицей на Питрау

Рекомендуем
Фото: mamadysh-rt.ru
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Восемнадцатилетняя Алиса Исакова из Мамадышского района Татарстана победила на конкурсе «Кряшен чибяре», который состоялся на фестивале «Питрау», пишет местная газета «Нократ».
XIX республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» традиционно прошел в селе Зюри Мамадышского района. Победительнице конкурса досталась серебряная корона и денежная премия в размере 50 тыс. рублей. Красавица призналась, что победить в состязании ей удалось только с третьего раза.
Алиса с детства увлекалась пением и танцами, особенно по душе ей были кряшенские песни. В школьные годы она была солисткой детского фольклорного ансамбля «Тэнкэлэр», в составе которого занимала призовые места в республиканских и региональных конкурсах. Девушка также становилась лауреатом первой степени конкурса «Туым жондозы» – «Рождественская звезда» и была обладательницей второго места в фестивале-конкурсе народной и эстрадной песни, посвященном памяти Дианы Мишкиной.
С 2017 года Алиса Исакова живет в Набережных Челнах, учится в Университете управления «ТИСБИ», активно участвует в мероприятиях вуза. В этом году она участвовала в набережночелнинском конкурсе красоты и таланта «Мисс и Мистер Студенчество 2018» и одержала победу в номинации «Мисс талант». В этом конкурсе в качестве творческого номера она исполнила кряшенскую песню.
На празднике «Питрау» также выбрали самую сильную женщину. Этот титул также получила представительница Мамадыша – Римма Садикова-Нургалеева. В награду ей вручили барана.
Следующая новость
Восемнадцатилетняя Алиса Исакова победила на конкурсе «Кряшен чибяре».
Фестиваль кряшенской культуры прошел в Мамадышском районе Татарстана уже в девятнадцатый раз.
ДТП произошло на улице Декабристов неподалеку от станции метро «Северный вокзал».
Казанцы за игру нанесли два удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ.
На праздник родника отовсюду съехались те, кто когда-то родился на среднедевятовской земле.
В Бугульме состоялся парад участников международного ралли «Шелковый путь».
Пищепромышленников приглашают посетить выставку в Мюнхене в сентябре этого года.
Алексей Водовозов покажет, как менялись полотна Писарро и Моне, Ренуара и Дадда, и предложит медицинскую версию таких изменений.
В период ограничений будут установлены временные дорожные знаки и альтернативная схема объезда участка.
Победители разделят между собой призовой фонд фестиваля — 1300 евро.
В Казани проживают 26 детей в возрасте от 0 до 17, страдающих фенилкетонурией, в том числе 11 детей в возрасте от трех до семи лет.
Для желающих посетить показы будут организованы трансферы от Театра им. Г. Камала до места проведения.
В следующем году в Нижнекамске будет отремонтировано еще четыре клуба.
Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова.
Фестивали в Менделеевске были приурочены ко Дню молодежи.