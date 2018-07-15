Жительница Мамадышского района РТ стала кряшенской красавицей на Питрау

Восемнадцатилетняя Алиса Исакова победила на конкурсе «Кряшен чибяре».

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Восемнадцатилетняя Алиса Исакова из Мамадышского района Татарстана победила на конкурсе «Кряшен чибяре», который состоялся на фестивале «Питрау», пишет местная газета «Нократ».

XIX республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» традиционно прошел в селе Зюри Мамадышского района. Победительнице конкурса досталась серебряная корона и денежная премия в размере 50 тыс. рублей. Красавица призналась, что победить в состязании ей удалось только с третьего раза.



Алиса с детства увлекалась пением и танцами, особенно по душе ей были кряшенские песни. В школьные годы она была солисткой детского фольклорного ансамбля «Тэнкэлэр», в составе которого занимала призовые места в республиканских и региональных конкурсах. Девушка также становилась лауреатом первой степени конкурса «Туым жондозы» – «Рождественская звезда» и была обладательницей второго места в фестивале-конкурсе народной и эстрадной песни, посвященном памяти Дианы Мишкиной.



С 2017 года Алиса Исакова живет в Набережных Челнах, учится в Университете управления «ТИСБИ», активно участвует в мероприятиях вуза. В этом году она участвовала в набережночелнинском конкурсе красоты и таланта «Мисс и Мистер Студенчество 2018» и одержала победу в номинации «Мисс талант». В этом конкурсе в качестве творческого номера она исполнила кряшенскую песню.

На празднике «Питрау» также выбрали самую сильную женщину. Этот титул также получила представительница Мамадыша – Римма Садикова-Нургалеева. В награду ей вручили барана.