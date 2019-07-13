Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2020 году

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Правительство России утвердило график переноса выходных дней в 2020 году. Об этом сообщается на странице кабинета в социальной сети «ВКонтакте».

При этом в сообщении пресс-службы Правительства отмечается: «Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно». Таким образом, россиян вновь ждут продолжительные майские выходные.

На Новый год жители РФ будут отдыхать с 1 по 8 января, по случаю Дня защитника Отечества – с 22 по 24 февраля, по случаю Международного женского дня – с 7 по 9 марта, по случаю Дня весны и труда – с 1 по 5 мая, по случаю Дня Победы – с 9 по 11 мая. Помимо этого, предусмотрен отдых по случаю Дня России с 12 по 14 июня и 4 ноября – в День народного единства.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», календарь переноса выходных был разработан Министерством труда и социальной защиты РФ.

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