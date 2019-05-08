Минтруд РФ разработал график праздничных дней на 2020 год

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной зашиты России разработало график переноса выходных дней в 2020 году. Проект соответствующего постановления Правительства РФ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», – пояснили в пресс-службе Минтруда России.

Таким образом, новогодние каникулы в 2020 году должны продлиться с 1 по 8 января, выходные по случаю Дня защитника Отечества – с 22 по 24 февраля, по случаю Международного женского дня – с 7 по 9 марта, по случаю Дня весны и труда – с 1 по 5 мая, по случаю Дня Победы – с 9 по 11 мая. Кроме того, россияне будут отдыхать по случаю Дня России с 12 по 14 июня и 4 ноября – в День народного единства.

Перенос выходных дней призван «создать условия для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период», отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

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