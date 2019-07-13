Дожди с грозами, порывистый ветер и град вновь обрушатся на Татарстан

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Завтра, 14 июля, ночью и днем в большинстве районов Татарстана опять пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах также вероятны грозы, локально возможен град, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Будет дуть умеренный северный и северо-западный ветер, причем иногда его порывы будут достигать 15–20 м/c.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла. В светлое время суток воздух прогреется до 20–25 градусов тепла. Прохладнее всего будет на юго-востоке республики, теплее всего – на северо-западе.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на выходных в регионе сохранится влажная и умеренно-теплая неустойчивая погода. «На территории Республики Татарстан погодные условия формируются под влиянием обширного северо-западного циклона», – отмечают синоптики.

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