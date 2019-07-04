На выходных благодаря циклону в Татарстане вновь ожидаются дожди и грозы

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В предстоящие выходные на территории Татарстана сохранится умеренно-теплая неустойчивая погода с дождями и грозами, по ночам – местами с сильными. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Такая метеорологическая обстановка связана с тем, что погодные условия в регионе на данный момент «формируются под влиянием обширного северо-западного циклона» и это обстоятельство в ближайшие трое суток не изменится, отмечают синоптики.

При грозах вероятны кратковременные усиления ветра до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров будут опускаться до 11 градусов выше нуля, днем воздух будет прогреваться до +20, +26 градусов.

Некоторое изменение погодных условий произойдет уже на следующей неделе. «По предварительному прогнозу 16 и 17 июля, во вторник и среду, на республику распространит влияние смещающийся с северо-запада антициклон», – сообщают метеорологи.

Впрочем, значительного потепления ждать не стоит: дневная температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла. Существенные осадки маловероятны, но кое-где могут пройти небольшие локальные дожди.

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