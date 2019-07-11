Около 300 абитуриентов смогут поступить в татарстанские медвузы по целевым направлениям

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане в 2019 году абитуриентам выделят 300 целевых направлений на обучение в медицинские вузы и 1,5 тысячи направлений — в ссузы республики. Об этом на заседании общественного совета рассказал замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Работа по привлечению кадров в РТ продолжается. По итогам полугодия показатель составил 82% при плановом значении 82,1%», — подчеркнул спикер.

Заместитель министра также отметил, что по программе предоставления грантов Правительства РТ в 2019 году уже 24 специалиста получили денежную поддержку в размере 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, молодым специалистам выплачивают ежемесячные надбавки — более 1,7 тыс. рублей в течение первых трех месяцев работы. Существует и единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 21,5 тыс. рублей, также предоставляется помощь с проживанием.

«Еще одна программа, направленная на предоставление компенсационных выплат, — „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. В этом году по этой программе планируем привлечь 84 врача и 10 фельдшеров», — прокомментировал Фатихов.

Кроме того, по словам заместителя министра здравоохранения, медицинские работники из Татарстана проходят стажировку на базах зарубежных клиник. На данный момент 18 врачей направлены в ведущие клиники Германии и Нидерландов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы оценили работу республиканских поликлиник на 4,8 балла по пятибалльной шкале.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.