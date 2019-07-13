Татар-информ

13 июля 2019, 10:54

Общество

Роструд напомнил о допустимом возрасте начала трудовой деятельности

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Общество

Роструд напомнил о допустимом возрасте начала трудовой деятельности

Самостоятельно заключить трудовые договоры несовершеннолетние вправе с наступления 16-летнего возраста.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Роструд напомнил о допустимом возрасте начала трудовой деятельности для несовершеннолетних, передает РИА Новости.

«Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте», – заметили в ведомстве, добавив, что работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для лиц младше 18 лет.

Подростка в возрасте 15 лет можно привлекать для выполнения легкого труда без вреда для здоровья. Однако работа не должна мешать освоению школьной программы, если он оставил школу до получения основного общего образования или продолжает получать его после отчисления. Получившего общее образование 14-летнего также можно привлекать для выполнения легкого труда – при наличии письменного согласия одного из родителей и органов опеки. При этом труд не должен мешать учебе, если ребенок еще получает общее образование. Если один из родителей против заключения трудового договора, учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органов опеки, добавили в Роструде.

Лица младше 14 лет вправе работать в кино и театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если это не приносит ущерба их здоровью и нравственному развитию. Для этого опять-таки требуется разрешение одного из родителей и органа опеки.

Детей нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок. Продолжительность их рабочего времени ограничена: для лиц младше 16 лет – не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роструд напомнил о возможных причинах отказа в отпуске

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