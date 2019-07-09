Роструд напомнил о возможных причинах отказа в отпуске

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Роструд напомнил о случаях, в которых работодатель вправе отказать работнику в предоставлении отпуска. Об этом пишет «Российская газета».

Если уход сотрудника в отпуск в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном функционировании организации-работодателя, то с его согласия отпуск может быть перенесен на следующий год. Впрочем, в этом случае отпуск должен быть использован не позднее чем через 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется.

Кроме того, работодатель вправе отозвать работника из отпуска. Однако при реализации подобного сценария неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена сотруднику в удобное для него время на протяжении текущего года или присоединена к отпуску за следующий год. При этом в Роструде отметили: «Перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен, работодатель вправе определить их самостоятельно».

Вместе с тем работодатель не имеет права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также отказывать в отпуске несовершеннолетним работникам и занятым на производствах с вредными или опасными условиями труда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Роструде объяснили, как оплачивать работу сотрудников, замещающих ушедших в отпуск коллег.

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