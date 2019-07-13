В Нижнекамске в связи с триатлоном перенаправят автобусы и ограничат движение

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В связи с проведением соревнований по триатлону командой Timerman будет введено ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Завтра, 14 июля, с 11 до 14 часов будет перекрыта дорога от магазина «Пятерочка» в сторону набережной до развилки понтонного моста и дамбы.



Кроме того, от остановки «22-й микрорайон» с 10.20 до 14.40 маршрут № 109 прекратит движение на участке дороги поселок Красный Ключ – Понтонный мост.





Парковочное место для гостей и участников триатлона – стоянка ДК «Мирас».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 июля впервые за всю историю проведения соревнований триатлон состоится в Нижнекамске. Забег, заезд и заплыв пройдут на живописной набережной. Ожидается большое количество участников из 11 регионов России.

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