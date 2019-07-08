На нижнекамский триатлон съедутся участники из 11 регионов России

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). На нижнекамский триатлон, который впервые пройдет в городе нефтехимиков 14 июля, зарегистрировались участники из 11 регионов и 24 городов России, сообщает пресс-служба TIMERMAN.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участникам предстоит преодолеть дистанции спринт и эстафета-спринт. Спортсменам будет необходимо пройти три этапа: плавание, велогонку и бег.

Старт запланирован на десять утра. Его будет предварять детский забег, в котором примут участие юные легкоатлеты 2008 – 2014 годов рождения. Дети пробегут дистанцию в 600 метров, медали в данном забеге получат все участники.

На сегодняшний день среди участников, зарегистрировавших на мероприятие, традиционно лидирует Татарстан, занимая 40% слотов. Также ожидается большое количество участников из Удмуртской Республики, Самарской области и Республики Башкортостан.

Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте https://timerman.org/ и в социальных сетях серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.