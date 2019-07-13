Врач рассказал о необходимой продолжительности сна

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В среднем человеку необходимо от семи до восьми часов сна, но предпочтительная продолжительность ночного отдыха у каждого своя. Об этом рассказал врач-сомнолог Александр Пальман, передает RT.

«Есть люди короткоспящие – им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного; и длинноспящие – им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше», – отметил специалист и объяснил такую разницу генетическими различиями.

Вместе с тем медик подчеркнул, что страдающим от излишней сонливости следует прибегать к помощи врачей. Гиперсомния «может быть следствием самых разнообразных причин, начиная с депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна», добавил он.

Кроме того, Пальман обратил внимание на то, что недосып в будние дни можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но подобное поведение не должно превращаться в привычку, так как состояние человека при таком образе жизни все равно будет ухудшаться.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сон оказался способен понижать артериальное давление.

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