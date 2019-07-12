Татар-информ

13 июля 2019, 02:29

Общество

Зеленодольцы подарили Дагестану праздник Сабантуй

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Общество

Зеленодольцы подарили Дагестану праздник Сабантуй

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

В Дагестан съехались жители 11 регионов России, а также гости из Турции, Азербайджана и Казахстана.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Праздник тюркских народов Сабантуй провели в городе Кизилюрт Республики Дагестан. В качестве организаторов сюда прибыла делегация из Зеленодольска, которую возглавил глава района Александр Тыгин. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

В Дагестан съехались жители 11 регионов России, а также гости из Турции, Азербайджана и Казахстана.

Глава района отметил, что Сабантуй организуют по России и миру для татарских диаспор, чтобы люди чтили свои традиции, помнили о своих корнях. В Дагестане же все совершенно по-другому – палитра национальностей здесь непривычно велика, и по сути Сабантуй превратился здесь в Дни татарской культуры: танца, спорта и кухни.



«Я верю, что на этой площадке Зеленодольский район долгие годы будет дарить татарскую культуру народам Кавказа», – выразил надежду глава района. 

На празднике работали традиционные выставки национальных подворий, спортивные состязания, конкурсы кулинаров, состоялась дегустация национальных блюд.



Украшением праздника стала традиционная борьба корэш. Борцы на поясах разыграли главный приз – автомобиль «Лада Гранта», предоставленный Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов отметил, что важно помнить о том, что Сабантуй – это прежде всего праздник единения и культурного обогащения, ведь в Дагестан приехали делегации не только из других регионов страны, но и из зарубежных стран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сабантуй-2019 отпраздновали сразу в трех провинциях Турции.

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