Сабантуй-2019 отпраздновали сразу в трех провинциях Турции

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Турция приняла эстафету проведения народного праздника Сабантуй. В этом году татарские общины отметили праздник плуга сразу в трёх провинциях — Стамбул, Эскишехир и Анталья. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Полномочного представительства Татарстана в Турции.

Площадку для Сабантуя в Стамбуле организовали в лесопарковой зоне Lifepark в Белградском лесу. Гостями майдана стали более 500 человек, в том числе представители татарских общин Эскишехира, Антальи, Анкары, Коньи. На праздник приехали почетные гости в лице исполнительного директора Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурии Хашимовой, Генерального консула России в Стамбуле Андрея Подъелышева, вице-губернатора провинции Стамбул Ахмета Хамди Уста, директора музея «Панорама 1453». Гостями Сабантуя стали татарстанские студенты, обучающиеся в Турции, а также приглашенные турецкие гости, среди которых были представители турецкого бизнеса, работающего в Татарстане.

«Особую атмосферу Сабантую в Турции придало участие творческих коллективов из Татарстана. В рамках народного праздника состоялись традиционные игры и состязания, кульминацией которых стала национальная борьба корэш. Для освещения мероприятия на праздник прибыли представители различных СМИ, в том числе, ведущей турецкой Государственной телерадиокомпании ТРТ, Телерадиокомпании “Татарстан — Новый век”. Поддержку в организации праздника оказали Торговый дом “Татарстан”, Союз муниципалитетов тюркского мира и Губернаторство провинции Стамбул», — отметили в пресс-службе.

Кроме Стамбула Сабантуй традиционно отпраздновали в татарской деревне Османие провинции Эскишехир. Для участия в нем прибыли татары со всех уголков Турции, в общей сложности гостями праздника стали более 800 человек. Посетители деревенского Сабантуя смогли насладиться концертной программой, организованной татарской общиной Эскишехира, татарстанскими студентами и творческим коллективом, прибывшим из Татарстана, а также полакомиться национальными татарскими блюдами, специально приготовленными татарскими семьями деревни Османие, принять участие в традиционных играх и состязаниях.

Третьей площадкой проведения Сабантуя стал курортный город Анталья. Посетителями праздника стали сотни татар, проживающих на юге страны, соотечественники, прибывшие на праздник из Татарстана, Москвы и других регионов России, а также турецкие гости, которые смогли поближе познакомиться с культурой и традициями татар.

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