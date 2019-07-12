На Татарстан надвигаются гроза и туман

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). На Татарстан надвигаются гроза, сильный ветер и туман, сообщили ИА «Татар-информ» в ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

«На территории Республики Татарстан в субботу, 13 июля, ночью и днем местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15-18 м/с, а также туман», – уточнили в управлении.

В МЧС Татарстана напоминают, что гроза и туман могут представлять большую опасность. «В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При тумане водителям рекомендуется не покидать пределы населенных пунктов. На трассе стоит выбрать безопасную скорость движения, быть предельно внимательными и избегать резких торможений и перестроений.

Пешеходам не следует перебегать дорогу перед едущим транспортом и рекомендуется носить одежду со световозвращающими элементами.

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