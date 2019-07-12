Сборная России под руководством экс-либеро «Зенита-Казани» лишилась шансов победить на Универсиаде

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). На Универсиаде в Неаполе мужская сборная России по волейболу под руководством старшего тренера и бывшего либеро «Зенита-Казани» Алексея Вербова в упорной борьбе уступила команде Польши и лишилась шансов на победу в турнире. Об этом сообщает издание «Чемпионат.com».

В полуфинальном матче россияне проиграли полякам со счетом 2:3 (21:25, 15:25, 25:19, 25:18, 15:17).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на групповом этапе национальная команда РФ взяла верх над сборными Португалии (3:1), Южной Кореи (3:0), Китая (3:0) и США (3:0). В четвертьфинале она победила команду Японии (3:1).

В состав команды России на Играх в Неаполе задействованы игроки «Зенита-Казани» Алексей Кононов и Андрей Сумрачевский, а также Роман Пакшин из «Академии-Казани».

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