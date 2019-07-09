Максим Орешкин совершит автопробег до Тольятти с остановкой в Казани

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Министр экономического развития России Максим Орешкин собирается совершить автопробег из Москвы в Тольятти, где пройдет форум по развитию моногородов, с остановками в Нижнем Новгороде и Казани. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир- Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти», — говорится в сообщении в соцсети.
Орешкин отметил, что своей главной задачей во время автопробега он считает необходимость «подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7».
Также, по его словам, он хочет пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов проекта по «Производительности».
Министр планирует выехать из Москвы 12 июля.
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В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир- Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности». Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани. Пишите, если кто знает куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?