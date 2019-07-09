Максим Орешкин совершит автопробег до Тольятти с остановкой в Казани

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Министр экономического развития России Максим Орешкин собирается совершить автопробег из Москвы в Тольятти, где пройдет форум по развитию моногородов, с остановками в Нижнем Новгороде и Казани. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир- Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти», — говорится в сообщении в соцсети.

Орешкин отметил, что своей главной задачей во время автопробега он считает необходимость «подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7».

Также, по его словам, он хочет пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов проекта по «Производительности».

Министр планирует выехать из Москвы 12 июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.