Росатом приобрел 50% доли в заводе клюшек Даниса Зарипова

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Компания UMATEX (Росатом) выкупила 50% доли компании «ЗаряД», основанной титулованным хоккеистом Данисом Зариповым. О сделке сообщается на странице предприятия в Instagram.

«Альянс UMATEX (Росатом) и компании „ЗаряД“ направлен на формирование разных видов композитного спортинвентаря, не уступающего по качеству импортным аналогам. Мы уверены, у этой индустрии в России большое будущее, в том числе в создании изделий с использованием легких и прочных композитных материалов», — говорится в посте.

Вхождение UMATEX позволит «ЗаряДу» освоить производство новых видов спортивных товаров, конкурентоспособных на мировом рынке, выразил уверенность Даниc Зарипов.

«Цель — объединив усилия, расширить линейку продуктов (коньки, лыжи, удочки...), масштабировать рынок РФ и выйти на экспорт. Все в наших руках!», — сказал генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.

О том, что на татарстанском заводе по производству клюшек «ЗаряД» могут наладить производство лыж, ИА «Татар-информ» сообщало еще в начале июня.

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