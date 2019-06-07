На заводе клюшек Даниса Зарипова «ЗаряД» планируют наладить производство лыж

(Санкт-Петербург, 8 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). На татарстанском заводе по производству клюшек «ЗаряД» могут наладить производство лыж. Эта мера призвана увеличить долю российских производителей на рынке спортивного инвентаря. Об этом ИА «Татар-информ» на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Из этих композитов можно делать и лыжи. Мы тоже об этом говорили. Рынок достаточно большой, активный, но есть конкуренция с иностранными производителями, – отметил министр. – При том формате, который есть на производстве “ЗаряДа“, при дополнительном технологическом оборудовании это концептуально возможно. Тем более что исходники все есть».

По оценке Минпромторга РФ, в России оборот рынка спортивной индустрии составляет примерно 10 млрд долларов в год, но российских товаров и услуг на нем всего 10%, продолжил собеседник агентства.

Перспективной территорией для развития местного производства глава спортивного ведомства республики назвал особые экономические зоны и ТОСЭРы Татарстана.

«Как пилотный проект, базовую точку, можно рассмотреть наш промышленный кластер. Тем более что в Казани создали спортивный инвестиционный кластер. Мы сейчас дискутируем, потому что, к сожалению, технологии сейчас отдельно, спортсмены отдельно, промышленники отдельно. Мы пытаемся собрать всех на одной площадке. Будет создана дорожная карта, чтобы был на выходе какой-то результат», – резюмировал Владимир Леонов.

Инициатива создания завода «ЗаряД» принадлежит титулованному хоккеисту Данису Зарипову.

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