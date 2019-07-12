На Набережной Камы в Рыбной Слободе встретят эстафету флага WorldSkills

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Церемония чествования Флага WorldSkills состоится 13 июля в Рыбно-Слободском районе. Мероприятие состоится на набережной реки Кама с участием главы района Ильдара Тазутдинова и представителей оргкомитета 45-го мирового чемпионата Ворлдскиллс Казань 2019, сообщает оргкомитет WorldSkills Kazan 2019.



В торжественной части мероприятия гостей и жителей районов ознакомят с движением WorldSkills. На протяжении всего мероприятия гостей будут развлекать ростовые куклы – талисманы Чемпионата WorldSkills Kazan 2019 – Алтын и Алмаз, и все желающие смогут сделать с ними фото на память.



Также почетные гости нанесут нашивку герба Рыбно-Слободского района на флаг WorldSkills Kazan 2019. Начало мероприятия запланировано на 18.00. Из Рыбно-Слободского района флаг направится в Лаишевский район – на фестиваль парусного спорта «Камское море».



Проект «Эстафета флага WorldSkills» стартовал в Сочи 21 октября 2017 года на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов. Финальной точкой эстафеты станет Казань.

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