На открытие соревнований «Камское море 2019» в Лаишевский район прибудет эстафета флага WorldSkills

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В рамках открытия Всероссийских соревнований по парусному спорту «Камское море 2019» и в честь Дня рыбака 14 июля в Лаишевском районе на набережной Камы состоится церемония чествования Флага WorldSkills, сообщает оргкомитет эстафеты.



Мероприятие состоится при участии главы Лаишевского района Михаила Афанасьева и представителей оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.



Почетные гости нанесут нашивку герба Лаишевского района на флаг WorldSkills Kazan 2019 и расскажут гостям церемонии о движении «Ворлдкиллс».



Мероприятие запланировано на 11.00.



В этом году эстафета флага WorldSkills Kazan охватила 24 региона России, а также 20 стран мира и даже МКС. Кроме того, флаг побывает во всех районах республики. Финальной точкой станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет через месяц в Казани.

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