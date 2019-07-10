Татар-информ

11 июля 2019, 02:27

Общество

Доминик Джокер станет хедлайнером пестречинского фестиваля «Скорлупино»

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Общество

Доминик Джокер станет хедлайнером пестречинского фестиваля «Скорлупино»

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Программу фестиваля представят постоянный ведущий матчей «Рубина» Дмитрий Колесник и Гульфия Мутугуллина – руководитель проекта «Я – ДоброТворец».

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Сосновом бору села Пестрецы 20 июля состоится всероссийский фестиваль «Скорлупино». Хедлайнерами фестиваля в этом году станут российские звезды – Доминик Джокер, Бабек Мамедрзаев и другие, пишет газета «Вперед».

Программу фестиваля представят постоянный ведущий матчей «Рубина» Дмитрий Колесник и неповторимая Гульфия Мутугуллина – руководитель проекта «Я – ДоброТворец».

Гостей фестиваля ждут самые необычные игры: впервые пройдут состязания «Чебешлэр уены» («Игры цыплят») для самых маленьких участников фестиваля, пройдут сковородочные забеги, петушиный бугурт, глобальные яичные гонки, а также мастер-классы, дегустационные площадки и масса специальных конкурсов и аттракционов.

Команда СметаниноFest, побившая в прошлом году рекорд по приготовлению самой большой яичницы в мире, приедет на фестиваль для участия в специальном кулинарном батле. Зрители станут свидетелями установления нового рекорда. Кроме того, пройдут мастер-классы по приготовлению и подаче экзотических блюд из яиц и мяса птицы от бренд-шефов казанских ресторанов, шоу танцующих поваров, а также «Битва Титанов» — приготовление самой вкусной яичницы VIP-гостями, шоу яичного мороженого, дегустация яичного коктейля и многое другое.

В этом году в программу включен блок, направленный на информирование молодежи о вопросах самозанятости, дискуссионную площадку и обмен опытом в рамках площадки Workshop с птицеводами Смоленской области, а также блок по популяризации мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Вход бесплатный.

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