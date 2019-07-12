Гузель Удачина: Правило «вытянутой руки» поможет избежать несчастных случаев с детьми

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Родители должны следовать правилу «вытянутой руки», чтобы не допустить несчастных случев со своими детьми. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» выразила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«Ребенок должен быть в зоне внимания взрослого человека. Есть правило „вытянутой руки“. То есть маленький ребенок должен быть на расстоянии вытянутой руки от взрослого — той руки, которая будет подана в случае, когда ребенку угрожает реальная опасность», — подчеркнула спикер.

Для обеспечения безопасности в квартире Удачина также посоветовала родителям: устанавливать специальные ограничители, демонтировать ручки на оконных створках и отодвинуть мебель подальше от окон. Кроме того, Уполномоченный по правам детей отметила, что не стоит рассчитывать на прочность москитных сеток — ребенок сможет с легкостью выбить ее и выпасть из окна.

«Главная причина — недооценка степени опасности со стороны родителей. Лишнее внимание к этим вещам позволит нам избежать печальной статистики, гибели наших деток. Тем более, что мы теряем наших здоровых, активных, шустрых деток, которые могли бы жить и жить», — прокомментировала Гузель Удачина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала 2019 года в Татарстане из окон выпало более 20 детей до 7 лет. Двое из выпавших детей погибли, остальные получили увечья. Последний случай произошел 3 июля, когда в Набережных Челнах 6-летний мальчик упал с 16-го этажа на автомобиль.

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