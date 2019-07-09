Гузель Удачина: С начала года в Татарстане из окон выпало более 20 детей

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). С начала 2019 года в Татарстане из окон выпало более 20 детей до 7 лет, рассказала в своем видеообращении, появившемся в Сети, уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина.

Двое из выпавших детей погибли, остальные получили увечья. Последний случай произошел 3 июля, когда в Набережных Челнах 6-летний мальчик упал с 16-го этажа на автомобиль.

«Обычно мы думаем, что это происходит с неблагополучными или неопытными родителями. На самом деле это совсем не так», — сказала Удачина. В своем обращении она напомнила мамам и папам правила безопасности.

«Не оставляйте детей без присмотра, установите ограничители на окна. Если нет возможности, демонтируйте ручки и не рассчитывайте на москитные сетки», — напомнила детский омбудсмен. Соблюдение простых правил поможет избежать трагических потерь, добавила она.

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