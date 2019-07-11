Организатор свалки около Казанки заплатит два штрафа и возместит ущерб

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Крупную свалку в водоохранной зоне Казанки в Кировском районе столице Татарстана обнаружили экологи. Сейчас проводятся активные поиски нарушителя, которому придется раскошелиться. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Здесь свален бой кирпича, древесина, стекло, остатки щебня, опилки. Кроме того, в ходе обследования на данном участке экологами зафиксирован разлив нефтепродуктов. В результате произошло загрязнение почвы площадью 2000 квадратных метров», — сказано в сообщении.

На месте происшествия были отобраны пробы почвы для проведения лабораторного анализа. Экологи отправили запрос в Управление Росреестра РТ для определения собственника участка.

По факту возбуждено административное расследование сразу по двум статьям КоАП РФ зв несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления и за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта. Кроме двух штрафов нарушителю экологического законодательства придется возместить ущерб, нанесенный природе.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.