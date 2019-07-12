Татар-информ

12 июля 2019, 11:18

Общество

Проект из Татарстана поборется с Бахрейном, Оманом и ОАЭ в финале архитектурной премии Ага Хана

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Общество

Проект из Татарстана поборется с Бахрейном, Оманом и ОАЭ в финале архитектурной премии Ага Хана

Программа развития общественных пространств РТ вошла в список финалистов старейшего архитектурного конкурса.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Программа развития общественных пространств Республики Татарстан стала одним из 20 проектов, вошедших в список финалистов архитектурной премии Ага Хана в 2019 году. 

На сегодняшний день по программе развития общественных пространств было реализовано 328 проектов по всему Татарстану. В крупных и малых городах республики были созданы или реконструированы парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, которые стали доступны круглый год — даже зимой.

Цель авторов проекта, команды «Архитектурный десант», — обеспечить высокое качество окружающей среды с точки зрения проектирования, инфраструктуры и материалов, независимо от размера поселения. Наряду с привлечением специалистов, авторы вовлекают и местное население, которое участвует в процессе создания проекта, его реализации и последующей жизни. 

Помимо татарстанской программы среди финалистов оказались такие проекты, как воссоздание города Мухаррак в Бахрейне, центр водно-болотных угодий в Шардже (ОАЭ), рыбный рынок Маттрах в Омане, Палестинский музей и другие. Проекты-победители, отобранные жюри премии, разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов США.

Премия Ага Хана — одна из старейших и крупнейших наград в области архитектуры. Жюри отбирает самые разные проекты — от программ благоустройства трущоб до строительства «зеленых» высоток. Премия вручается архитекторам и признает вклад городских администраций, строителей, заказчиков, мастеров по отдельным видам работ и инженеров, сыгравших важную роль в реализации проекта. 

Архитектурная премия Ага Хана была учреждена Ага Ханом в 1977 году. С момента ее создания было награждено 116 проектов и получено более 9 тыс. заявок. Планируется, что в этом году архитектурную премию впервые вручат в Казани.

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