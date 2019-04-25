Победителей старейшей архитектурной премии Ага Хана впервые наградят в Казанском Кремле

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Церемония награждения победителей архитектурной премии Ага Хана впервые пройдет в Казанском Кремле. Об этом стало известно во время обхода выставки премии Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на KazanSummit 2019.

«Все, что делается в рамках этого конкурса, создает позитив у людей. Общественное пространство — это среда, где мы находимся. В мире делается очень много проектов, и интересно посмотреть, как решаются те или иные задачи», — сказал Минниханов.

Экскурсию по выставке, где представлены проекты финалистов, провел директор премии Фарок Дерахшани. Среди них есть программа развития общественных пространств РТ. Известно, что в случае победы она может взять главный приз в 1 млн долларов.

Архитектурная премия Ага Хана учреждена в 1977 году и присуждается за архитектурные достижения в области дизайна, социального строительства и сохранения исторического наследия.

Традиционно для церемонии награждения выбираются места, значимые для мусульманского мира. Победителей премии Ага Хана в разные годы награждали во дворце Топкапы в Стамбуле, в цитадели Алеппо, в башне Патронас в Куала-Лумпуре и др.

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