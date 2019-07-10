В Нижнекамске к мультиспортивной гонке очистили прибрежную полосу пляжа «Кама»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). На нижнекамский триатлон, который впервые пройдет в городе нефтехимиков 14 июля, приедут участники из 24 городов России. Стартовой площадкой станет территория муниципального пляжа «Кама», вдоль акватории которого пройдут заплывы, передает «НТР 24».



Принимающая сторона максимально ответственно подошла к приему участников, и в целях обеспечения безопасности триатлетов заново провела осмотр береговой линии пляжа.



Добровольцы и водолазы обследовали береговую линию и дно городского пляжа «Кама» на наличие мусора. А затем вынесли вердикт – прибрежная зона на 100% готова к проведению соревнований.



Спасатели, чей штаб базируется на территории акватории реки, будет следить за безопасностью спортсменов и в ходе заплывов. Начальник спасательной станции Нижнекамска Ильдар Миннегалиев уточнил, что во время соревнований спасатели намерены перейти на усиленное патрулирование.



«За безопасностью триатлетов одновременно будут следить десять лодок», – сообщил Ильдар Миннегалиев.



Водный этап нижнекамского триатлона составит 750 метров. Участники сделают два круга по заданной организаторами траектории. Заплыв станет общим стартом этих соревнований. Затем спортсменам предстоит преодолеть 20 километров на велосипеде и пять километров бегом.

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