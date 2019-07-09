Татар-информ

12 июля 2019, 00:15

Общество

В Бугульме на одной из центральных улиц проложили новый тротуар

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Общество

В Бугульме на одной из центральных улиц проложили новый тротуар

Фото: bugulma-tatarstan.ru

В Бугульме, на улице Горького, пешеходы больше не будут спотыкаться на тротуаре и ходить по дороге в дождливую погоду.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Бугульме на участке улицы Горького сделали новый тротуар шириною под два метра, пишет «Бугульминская газета».

Пешеходную дорожку закатали от улицы Ленина до улицы Крылова, со стороны детского сада, всего за несколько дней.

Ранее жителям приходилось спотыкаться, проходя по разрушенному асфальту в школу, детский сад или просто идя по магазинам в том районе. В дождливую погоду тоже было ненастно, так как выбоины превращались в огромные, непроходимые лужи.

«Теперь ситуация в корне изменилась. Пешеходы больше не будут спотыкаться на тротуаре и ходить по дороге в дождливую погоду», – отмечает источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новом сезоне в Бугульминском районе работают четыре программы ремонта дорожно-уличной сети. Ремонт ведется в зависимости от износа дорожного покрытия.

Всего в текущем году планируется отремонтировать 97070,54 квадратных метров дорожного полотна.

 

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