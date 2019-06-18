В Бугульминском районе капитально отремонтируют более 41 км дорог за 146,5 млн рублей

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Капитально в 2019 году будет отремонтировано 41370 квадратных метров дорог Бугульминского района. Сегодня процент дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет в Бугульминском районе – 65% и городе Бугульма – 30%, пишет «Бугульминская газета».



С 2014-го по 2018 год Бугульминский район направил на ремонт дорог 912 млн рублей. Ежегодно, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом (с 2009-го по 2013 год), сумма инвестиций в дорожную инфраструктуру в среднем увеличивается на 240%.



«Если в 2013 году на эти цели было выделено 44,8 млн рублей, то к 2019 году цифра составила 146,5 млн рублей», – отмечает источник.



В новом сезоне в Бугульминском районе работают четыре программы ремонта дорожно-уличной сети. Так, в них входит ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтовым покрытием – по данной программе отремонтируют девять участков улиц, приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети с устройством покрытия из щебеночно-песчаной смеси – в программу попали 17 участков улиц.



Всего в текущем году планируется отремонтировать 97070,54 квадратных метров дорожного полотна. Одними из наиболее масштабных являются дорожные работы на дорогах общего пользования местного значения, дорожно-уличной сети населенных пунктов и уже существующей сети с асфальтовым покрытием. Средства на ремонтные работы выделяют республиканский и местный бюджет.



Ремонт ведется в зависимости от износа дорожного покрытия. Вместе с ремонтом дорог специалисты обновляют тротуары и наносят разметку, меняют светофоры, устанавливают дорожные знаки.

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