Татарстанцы поставили оценку «отлично» республиканским поликлиникам

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстанцы оценили работу республиканских поликлиник на 4,8 балла по пятибалльной шкале. Такие данные по результатам мониторинга сервиса «Запись к врачу» на портале Госуслуг РТ и мобильного приложения «Услуги РТ» озвучил замминистра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

«За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 553,5 тыс. оценок, средний балл — 4,8. В 187 учреждениях зарегистрирована оценка выше среднереспубликанского балла, в 61 учреждении — ниже среднереспубликанского балла», — отметил он, добавив, что оценка за аналогичный период прошлого года составляла 4,7 балла.

Фатихов прокомментировал, что пациенты могут оценить визит в поликлинику по пятибалльной шкале по критериям: ожидание в очереди, отношение врача, сотрудников регистратуры и медсестер, а также санитарные условия. Замминистра также подчеркнул, что мониторинг показателя удовлетворенности населения качеством предоставления медицинских услуг проводят и различные независимые организации. В среднем по результатам опросов положительную оценку татарстанским поликлиникам поставили около 60% татарстанцев. Приоритетной целью на 2019 год он назвал повышение показателя на 1,7%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за 6 месяцев 2019 года выявили более 6,9 тыс. случаев злокачественных образований у взрослых. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 1,4%.

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