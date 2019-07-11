У татарстанцев стали чаще находить злокачественные новообразования

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане за 6 месяцев 2019 года выявили более 6,9 тыс. случаев злокачественных образований у взрослых. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 1,4%, рассказал замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Всего за полгода выявлено 6973 случая злокачественных образований, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил спикер.

Кроме того, в рамках диспансеризации населения за полгода специалисты обследовали 253 тыс. человек. Из них у 499 пациентов врачи обнаружили злокачественные новообразования, в 400 случаях — на ранних стадиях.

«Смертность населения от злокачественных образований за 5 месяцев 2019 года составила 188 случаев на 100 тыс. населения, что меньше на 4,4% по сравнению с прошлым годом», — заключил Фатихов, добавив, что одна из приоритетных целей на 2019 год — увеличить долю выявления злокачественных образований на ранних стадиях с 59,5% до 60,3%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в декабре 2019 года в Казани откроют центр амбулаторной онкологии. Он расположится на базе городской поликлиники № 21.

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