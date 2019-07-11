Татар-информ

11 июля 2019, 13:51

Культура

Молодежный симфонический оркестр РТ представит Россию на Международном фестивале в Берлине

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Культура

Молодежный симфонический оркестр РТ представит Россию на Международном фестивале в Берлине

Фото: из архива Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан

20 июля Молодежный симфонический оркестр Татарстана выступит с немецкими музыкантами в Берлинском Концертхаусе.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На Международном фестивале молодежных оркестров мира Young Euro Classic нашу страну будет представлять Молодежный симфонический оркестр Татарстана. Об этом рассказал дирижер Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан Михаил Мосенков.

«В составе нашего оркестра примут участие студенты Берлинской консерватории. Это совместный проект Казани и Берлина в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» в Германии 2019. На фестивале коллектив будет представлен как International Tatarstan Youth Orchestra», — поделился Мосенков.

В этом году проходит XX юбилейный фестиваль. Каждый год в течение 2,5 недель в нем принимают участие лучшие молодежные оркестры со всего мира. На фестивале только один коллектив может представлять страну, и в этом году Россию представит Молодежный симфонический оркестр Татарстана.


«Руководителям фестиваля о Молодежном оркестре Татарстана рассказал маэстро Александр Сладковский. Приглашение на фестиваль и идею организовать такой совместный проект с немецкими музыкантами нам предложила директор Российско-немецкой музыкальной академии Татьяна Рексрот. Она загорелась идеей, что на фестивале впервые выступит оркестр, где играют не студенты училища или консерватории, а дети из 18 музыкальных школ Казани», — рассказала художественный руководитель татарстанского Молодежного оркестра Светлана Лось.

Михаил Мосенков также отметил, что к фестивалю оркестр готовится на протяжении 10 месяцев. Недавно молодежный оркестр уже представлял казанской публике свою программу совместно с немецкими музыкантами, которая будет звучать в Берлине.

Вместе с оркестром на международном фестивале будет солировать юная 12-летняя пианистка из Москвы Александра Довгань — лауреат международных и всероссийских музыкальных конкурсов.

В Берлинском Концертхаусе татарстанские музыканты исполнят композицию из балета «Шурале» соотечественника Фарида Яруллина, симфонию № 25 соль минор В. А. Моцарта, концерт для фортепиано с оркестром № 1 ре минор И. С. Баха и «Кармен» — сюиту для струнного оркестра и ударных Ж. Бизе — Р. Щедрина.

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