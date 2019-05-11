Впервые в Казани Молодежный симфонический оркестр РТ сыграл совместно с немецкими музыкантами

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В ГБКЗ им. Сайдашева сегодня прошел концерт «Казань — Берлин». Молодежный симфонический оркестр Татарстана совместно с немецкими музыкантами представили программу, которая будет звучать в Берлине, на XX международном фестивале молодежных оркестров Young Euro Classic.

«Впервые наш оркестр выступает совместно с музыкантами из Берлина, со студентами Берлинской консерватории, и впервые мы играем такую масштабную программу. Мы сейчас на сцене обмениваемся опытом с иностранными музыкантами, и для нас это очень важно», — рассказал дирижер молодежного симфонического оркестра Михаил Мосенков.

Юные музыканты исполнили сложнейшие композиции В. Моцарта, И. Баха, Ф. Яруллина, Ж. Бизе и Р. Щедрина. Несмотря на сложную и емкую программу концерта, зрители остались в глубочайшем восторге. После последней композиции зал обрушился аплодисментами, слушатели еще долго не хотели отпускать юных виртуозов.

«Этот оркестр действительно хороший, дети удивительные, мне нравится играть с зарубежными музыкантами. Я впервые в Казани, и это удивительный город с удивительными музыкантами», — отметил студент Берлинской высшей школы музыки имени Эйслера, контрабасист Густав Уроча.

20 июля Молодежный симфонический оркестр Татарстана представит Россию на XX международном фестивале молодежных оркестров Young Euro Classic.

«Организовать такой проект с иностранными музыкантами нам порекомендовал Александр Сладковский, и когда директор Российско-немецкой музыкальной академии приехала сюда в Казань, мы с ней встретились, и она загорелась именно детским проектом, чтобы наши дети сыграли в Казани с немецкими музыкантами, а также сыграли на международном фестивале в Берлине», — рассказала художественный руководитель татарстанского Молодежного оркестра Светлана Лось.

Международный фестиваль молодежных оркестров Young Euro Classic является крупнейшим в мире фестивалем, который проходит ежегодно в одном из самых престижных залов мира — Берлинском концертном зале (Konzerthaus Berlin).

Каждый год в течение 2,5 недель лучшие молодежные оркестры со всего мира показывают свое умение и навыки. Страну может представлять только один коллектив. В этом году приглашение на фестиваль получил Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан. Художественный руководитель оркестра – заслуженный работник РТ Светлана Лось, дирижер – Михаил Мосенков.

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