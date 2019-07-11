Рустам Минниханов назвал «весьма продуктивной» работу Госсовета РТ за пять лет

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил работу Госсовета республики пятого созыва сегодня на 49-м заседании парламента РТ.

«В целом работа Государственного Совета за прошедшие годы была весьма продуктивной. Все это стало возможным благодаря слаженному труду всего депутатского корпуса, активной работе с населением, институтами гражданского общества, плодотворному диалогу с Правительством и другими субъектами законодательной инициативы», – сказал Президент РТ.

Сегодня Татарстан – один из динамично развивающихся регионов России, где престижно жить и работать, подчеркнул Рустам Минниханов. «Республика стала местом проведения мировых и всероссийских чемпионатов и форумов – это главный результат слаженной работы всех ветвей и уровней власти, нашей с вами работы», – добавил он.

Президент РТ напомнил, что за пять лет парламентариями принято более 500 законов. Особо он выделил законы экономического блока, которые позволили обеспечить развитие республики. «Важную роль также играют законы по борьбе с правонарушениями. На протяжении пятого созыва нашли решение многие проекты, связанные с развитием культуры, образования, возрождением духовности, сохранением нематериального культурного наследия», – продолжил Рустам Минниханов.

По его мнению, позитивно отразились на работе парламента привлечение экспертных сообществ для обеспечения связи с наукой и общественностью, создание на портале «Открытый Татарстан» площадки для общественного обсуждения законопроектов.

«Важно, что на решение актуальных задач была нацелена деятельность всех депутатских объединений, что особое внимание уделяется обеспечению реализации принятых законов. Этому способствовало создание в 2017 году в Госсовете специальной комиссии по мониторингу законодательства и правоприменительной практики, принятие в 2016 году закона о парламентском контроле», – заметил Президент РТ.

Рустам Минниханов также отметил положительный опыт парламента по совершенствованию федерального законодательства. В частности, Госсоветом РТ внесено 29 проектов федеральных законов. «Отдельные инициативы, внесенные в Госдуму, стали федеральными законами. Взаимодействие с депутатами Государственной Думы от РТ позволило также успешно участвовать в реализации федеральных программ», – заключил он.

В Казани проходит заключительное заседание Госсовета Татарстана пятого созыва.

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