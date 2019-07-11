Татар-информ

11 июля 2019, 12:30

Общество

Президент РТ: В Татарстане за последние пять лет по соципотеке построено более 34,5 тыс. квартир

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Общество

Президент РТ: В Татарстане за последние пять лет по соципотеке построено более 34,5 тыс. квартир

Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов принял участие в 49-м заседании Госсовета РТ пятого созыва.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за последние пять лет по соципотеке построено более 34,5 тыс. квартир. Об этом заявил сегодня на 49-м заседании Госсовета РТ Президент республики Рустам Минниханов.

«За прошедшие пять лет по программе социальной ипотеки построено 2 млн кв. метров жилья, отремонтировано свыше 4,5 тыс. многоквартирных домов на сумму 24,5 млрд рублей, 207 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на 7,8 млрд рублей, 711 школ и детских садов на более чем 13 млрд рублей», – рассказал Президент РТ.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что в течение пяти лет благоустроено 328 общественных пространств на общую стоимость 8,6 млрд рублей; построено и отремонтировано 3,5 тыс. км региональных дорог и 66 мостов; отремонтировано свыше 1,7 тыс. дворовых территорий общей площадью 3,5 млн кв. метров почти на 5,5 млрд рублей.

Президент РТ напомнил о принятой в республике Стратегии-2030, которая реализуется уже четыре года. «В текущем году мы уточнили ее с учетом принятия новых стратегических документов на федеральном уровне, особое внимание уделив новому майскому указу 2018 года Президента России Владимира Путина», – добавил он.

Национальные проекты стали логическим продолжением майских указов 2012 года, в которых были определены ключевые направления социально-экономического развития, отметил Рустам Минниханов. По его словам, в результате с 2012 года более чем в два раза выросла зарплата врачей, в 1,7 раза – учителей, а также создано свыше 47 тыс. новых мест в детсадах, оборудовано около 4 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов.

«В 2019 – 2021 годах на реализацию национальных проектов в Татарстане будет направлено более 52 млрд рублей, – заключил он. – Благодаря достижениям в экономике повышается качество жизни наших граждан. В текущем году мы продолжим работу в рамках 40 республиканских программ с объемом более 40 млрд рублей».

В Казани проходит заключительное заседание Госсовета Татарстана пятого созыва. 

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