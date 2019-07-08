В ДУМ РТ объявили дату Курбан-байрама в этом году

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В этом году Курбан-байрам будут отмечать 11 августа. Об этом стало известно сегодня на заседании Совета казыев, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

«По единогласному решению казыев, совершить курбан можно также 12-го и 13-го августа», — говорится в сообщении.

Размер нисаба для совершения курбана назначили в размере 20 тыс. рублей.

Нисаб Курбана — это размер имущества, обладание которым делает обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана. Мусульманин должен совершить жертвоприношение, если у него есть 20 тыс. рублей за вычетом расходов на его основные потребности и долги.

Гает-намаз в Казани 11 августа начнется в 4.30. Праздничный вагаз в городских мечетях начнут читать в 4 утра. В других городах и селах республики время определят в соответствии с восходом солнца.

Забой жертвенных животных в Казани будет организован после праздничного намаза на 19 специально отведенных местах.

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