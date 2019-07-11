Минниханов: В экономику и соцсферу РТ c 2015 года привлечено свыше 2,5 трлн рублей инвестиций

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В экономику и социальную сферу Татарстана за пять лет привлечено инвестиций на сумму более 2,5 трлн рублей. Об этом заявил сегодня на 49-м заседании Госсовета РТ Президент республики Рустам Минниханов.

Подводя итоги деятельности парламента пятого созыва, Президент РТ поблагодарил депутатов за плодотворную самоотверженную работу, которая «позволила обеспечить успешное социально-экономическое развитие республики, последовательно решать задачи повышения качества жизни населения».

«За эти годы в непростых условиях обеспечен экономический рост. По итогам прошлого года объем валового регионального продукта превысил 2,4 трлн рублей. При этом по сравнению с уровнем 2014 года промышленное производство увеличилось на 9,1%, сельского хозяйства – на 12,3%. В экономику и социальную сферу республики с 2015 года привлечено более 2,5 трлн рублей инвестиций», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также отметил, что Татарстан стабильно занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов страны.

В Казани проходит заключительное заседание Госсовета Татарстана пятого созыва.

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