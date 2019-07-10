(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Смертельный наезд на пешехода в Набережных Челнах попал на видео. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На шокирующем видео видно, как у обочины дороги стоит мужчина. Пешеход пытается перейти на другую сторону оживленной дороги. В какой-то момент мужчину на большой скорости сбивает легковушка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на Первой автодороге в Челнах под колеса «Лады Приоры» попал пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.



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