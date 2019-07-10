Смертельная авария в Челнах стала причиной многокилометровой пробки

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Смертельная авария в Набережных Челнах стала причиной многокилометровой пробки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы происшествия.

«Сегодня днем на Первой автодороге легковушка "Лада Приора" сбила мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Видимо, дальнобойщик решил перейти к припаркованной у обочине фуре», – рассказали подробности аварии свидетели ДТП.

От полученных травм мужчина скончался. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Из-за аварии на дороге, которая вплотную примыкает трассе М7, произошли серьезные заторы.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.