В текущем году на капремонт культурных учреждений Татарстана выделили более 400 млн рублей

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В 2018 году предполагается выполнить капитальный ремонт в 40 культурных учреждениях Татарстана на общую сумму более чем 412 млн рублей. Об этом рассказал начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

При этом Галлямов отметил, что ремонт шести объектов культурного назначения уже завершен, на еще 34 ведутся работы.

На сегодняшний день выполнено более 66% работ по капремонту культурных учреждений, добавил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят около 700 млн рублей.

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