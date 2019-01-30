На ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят около 700 млн рублей

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей в 2019 году выделено около 700 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов.

«Реализуется программа с 2014 года. Объем финансирования по данной программе составляет почти 700 млн рублей», – отметил спикер.

Всего в рамках реализации программы по капремонту лагерей планируют обновить 12 объектов. На данный момент работы ведутся на девяти из них, в трех детских оздоровительных лагерях ремонт уже завершен. По оценке Галлямова, объем выполненных работ превышает 33%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление их материальной базы в 2019 году в Татарстане выделили 100 млн рублей.

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