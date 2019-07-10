Организаторы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» удостоены памятной медали ЮНЕСКО

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Организаторам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вручили памятные медали ЮНЕСКО по поручению министра иностранных дел России и главы Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Такие памятные медали вручаются за вклад в хранение и развитие ценностей ЮНЕСКО», – пояснили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Созвездия-Йолдызлык».

В числе награжденных – министр культуры Крыма Арина Новосельская, исполнительный директор Фонда развития культуры при Президенте Татарстана Нурия Хашимова, режиссер-постановщик Дмитрий Платонов и исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

«Арина Новосельская входит в оргкомитет как организатор мероприятий “Созвездия“ в Крыму. Нурия Хашимова – член жюри фестиваля, она находится в “Созвездии“ фактически со дня основания. Дмитрий Платонов – выходец из “Эфира“, телевизионщик, журналист, режиссер-постановщик нашего фестиваля. Все они имеют отношение к “Созвездию“, но отмечены оказались представители разных структур», – подчеркнули в пресс-службе фестивального движения.

Награды были вручены в Севастополе, где накануне открылась традиционная летняя творческая смена фестиваля. Концерт состоялся в тоннелях Балаклавского военно-исторического музея, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«Созвездие-Йолдызлык» – первое в России фестивальное движение, которое с 2016 года работает под патронатом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Летняя смена фестиваля организована для одаренных детей Татарстана при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

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