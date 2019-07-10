Юные таланты «Созвездия-Йолдызлык» выступили с концертом в тоннелях военно-исторического музея

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). В Севастополе 250 лауреатов и победителей «Созвездия-Йолдызлык» концертом в тоннелях военно-исторического музея открыли летнюю творческую смену фестиваля, которая продлится до 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«В Севастополе состоялось открытие летней творческой смены „Созвездие-Йолдызлык“. По этому случаю в Балаклавском подземном военно-историческом музейном комплексе более 250 лауреатов и победителей фестиваля дали праздничный концерт. Сцену соорудили посреди тоннеля, откуда в свое время на боевое дежурство выходили атомные подводные лодки», — сообщает пресс-служба.

Участники концерта прибыли в Крым из 22 муниципальных образований Татарстана. Они исполнили песни советских композиторов и военных лет, популярные классические и джазовые вокальные произведения, русские и татарские народные песни и танцы.

Юных артистов и зрителей поприветствовал Посол по особым поручениям МИД России, Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

«"Созвездие-Йолдызлык" — уникальное явление в культурной жизни нашей страны, мощное фестивальное движение, созданное два десятилетия назад в РТ. Сегодня оно распространяет свой бесценный опыт и знания по развитию детского таланта на другие регионы России», — сказал Орджоникидзе.

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова участников концерта поприветствовала исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

«Дети Татарстана благодаря „Созвездию“ с детских лет приучаются к труду, бережному отношению к родной культуре, языку и традициям. Каждый из них горд представлять родное село, район или город», — отметила Нурия Хашимова.

Смена для одаренных детей Татарстана организована благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.



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