На капремонт подростковых клубов в Татарстане потратят 100 млн рублей

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В 2019 году на капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление их материальной базы в Татарстане выделили 100 млн рублей. Более 70% работы по данной программе уже выполнено. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов.

«Объем финансирования составляет около 100 млн рублей. Запланирован ремонт 26 подростковых клубов. На сегодняшний день выполнение достаточно высокое – около 70%», – отметил спикер.

По словам начальника управления, на данный момент работы по капитальному ремонту ведутся на 21 объекте. При этом уже отремонтированы пять подростковых клубов из 26: альметьевский «Импульс», нижнекамские «Клевер», «Энергия», «Азамат» и «Ровесник».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане должны отремонтировать 942 здания. Общий объем финансирования программы превышает 5,8 млрд рублей.

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