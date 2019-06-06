В Татарстане отремонтируют 15 ресурсных центров за 681 млн рублей

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В рамках программы по капитальному ремонту объектов образования в Татарстане отремонтируют действующие в республике ресурсные центры. На эти цели из бюджета выделено 681,3 млн рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов.

«В серии образования у нас предусмотрен капитальный ремонт ресурсных центров. Объем финансирования – более 681 млн рублей», – сообщил спикер.

Он также добавил, что всего в республике планируется отремонтировать 15 ресурсных центров. На данный момент ремонтные работы ведутся на 14 объектах. По оценке начальника управления, капремонт в этих центрах выполнен на 30%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на капитальный ремонт объектов образования Татарстана в 2019 году выделено более 3 млрд рублей.

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