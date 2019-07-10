Более 3 млрд рублей выделено на капремонт школ и детсадов РТ в 2019 году

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Всего на капитальный ремонт объектов образования Татарстана в 2019 году выделено более 3 млрд рублей. Об этом рассказал начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Самая крупная программа по ремонту объектов социального значения в Татарстане – это программа по капремонту объектов образования», – подчеркнул при этом Галлямов.

По словам замминистра, на данный момент в республике уже отремонтированы восемь образовательных учреждений: три школы и пять детских садов.

На всех остальных 142 объектах уже ведутся ремонтные работы. Речь идет о 26 общеобразовательных школах, девяти специализированных школах-интернатах и 107 детсадах, пояснил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане должны отремонтировать 942 здания.

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