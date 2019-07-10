Минтруд РТ: Вторую неделю подряд в Татарстане наблюдается сокращение числа безработных

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). За минувшую неделю число официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных жителей Татарстана сократилось на 129 человек, до 11 тыс. 271. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,55% от численности рабочей силы. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения республики, равна 46 тыс. 841 вакансии», – сказано в сообщении.

При этом общее число свободных вакансий на рынке немного сократилось. Неделей ранее работодатели сообщали данные о 47 тыс. 118 вакансиях. За указанное время были признаны безработными 535 татарстанцев. 466 из них ранее осуществляли трудовую деятельность. 36 человек получили статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата.

Положительная тенденция сокращения количества безработных в республике наблюдается вторую неделю подряд. Согласно данным на 3 июля, в регионе на учете в службах занятости населения в качестве безработных состояли 11,4 тыс. человек – на 120 человек меньше, чем неделей ранее.

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