Челнинский госпиталь для ветеранов войн стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Набережночелниинский госпиталь для ветеранов войн стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ». Медучреждение выдвигалось на конкурс с услугой «Оказание лечебной и реабилитационной помощи пожилым гражданам Закамского региона», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Экспертная комиссия высоко оценила работу челнинского госпиталя, и объект здравоохранения стал лауреатом конкурса. Услуга рекомендована для участия в федеральном этапе конкурса «Сто лучших товаров России».



Госпиталь для ветеранов войн Автограда принимает участие в конкурсе с 2014 года и регулярно становится победителем.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» проводится уже в 16-й раз и является региональным этапом программы «100 лучших товаров России». За все годы участие в конкурсе приняли свыше 2,5 тыс. предприятий, которые представили более 5 тыс. товаров и услуг. На федеральный этап программы были заявлены более 1,5 тыс. из них.

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