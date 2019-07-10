В Казани определили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» определили на итоговом заседании оргкомитета конкурса. Оно состоялось накануне в Министерстве промышленности и торговли Татарстана.

«В конкурсе 2019 года приняли участие 230 товаропроизводителей, тогда как в 2018 году их было 205. На суд экспертов они представили 453 наименования продукции и услуг. Количество предприятий, участвующих в конкурсе в текущем году, заметно увеличилось. Это говорит о том, что за годы своего существования конкурс продолжает доказывать свою состоятельность», — сказал замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер.

Конкурс традиционно проходил по пяти номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов».

«Пятая часть участников конкурса — это предприятия малого и среднего бизнеса, и их доля ежегодно растет», — отметил замдиректора ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Андрей Макаров. Заметно выросло число участников в категориях «Услуги» и «Продовольственные товары».

«Сейчас на рынке жесткая конкуренция, и участием в конкурсе можно заявить о том, что твоя продукция соответствует всем требованиям ГОСТ и технических регламентов, что она качественная и безопасная», — считает Макаров.

Победа в конкурсе дает право маркировать продукцию логотипом «Лучший товар Республики Татарстан». Он привлекает внимание покупателей и говорит о высоком качестве товара, отметил замдиректора Центра стандартизации и метрологии Татарстана.

Представленную на конкурс продукцию оценивали восемь экспертных комиссий, в которые вошли специалисты республиканских министерств и ведомств. Они рекомендовали утвердить 135 лауреатов, а также дипломантов I и II степеней.

Члены оргкомитета проголосовали за кандидатов на звание лауреатов и дипломантов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Со списками победителей можно ознакомиться на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан », а их награждение планируется провести в Казанской Ратуше в ноябре этого года в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» проводится уже в шестнадцатый раз, начиная с 2003 года, как региональный этап программы «100 лучших товаров России». С того времени число участников конкурса перевалило за 2,5 тыс. предприятий, которые представили более пяти тыс. наименований товаров и услуг. На федеральный этап программы выдвинуты более 1,5 тыс. из них.

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